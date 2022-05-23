Kripto para piyasasından 1 trilyon dolar silindi

Yüksek enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla kripto para piyasasında geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş devam ederken, LUNA'da son yaşananlar nedeniyle güvenilirliğin sorgulandığı piyasada Bitcoin ve Ethereum üst üste 7'nci haftayı da kayıpla tamamladı.



Yapısı gereği ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasası, enflasyondaki artış ve bu paralelde oluşan yüksek faiz ortamı ile kasım ayından bu yana ağır darbe aldı.



Terra platformu tarafından bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek amacıyla çıkarılan stabil coin LUNA'da yaşananların ardından güvenin sorgulanması ise çöküşü hızlandırdı.



Gelinen noktada ilk 10'da gösterilen ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA'nın değerinin sıfırlanması ve Binance'den delist edilmesi, sabit coinlerdeki istikrarsızlığın piyasanın geneline sıçramasıyla sonuçlandı.



Bu gelişmelerle analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin 558,6 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlık olurken, ikinci sırada 237,6 milyar dolarla Ethereum geliyor.