12 dakikada 600 milyon dolar topladılar

Memecoin'lerin devam eden popülaritesinin bir başka işareti olarak, insanların kendi yüksek spekülatif token'larını yaratmalarını sağlayan bir platform Cumartesi günü 12 dakika içinde 600 milyon dolar topladı.



Pump.fun'ın sözde ilk madeni para arzı şimdiye kadarki en büyükler arasında yer alıyor.



Solana blok zincirine dayanan platform, 9 Temmuz'da X'te yayınladığı bir gönderide 150 milyar token'ını her biri 0,004 dolardan satmayı planladığını ve özel yatırımcılara aynı fiyattan 180 milyar token'lık bir blok sattığını söyledi.



Pump.fun kurucu ortağı Alon Cohen, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada halka açık satışın 600 milyon dolar topladığını ve toplam satışın 1,32 milyar dolara ulaştığını doğruladı. Platform, ABD ve İngiltere'deki yatırımcıların tokenleri satın almaya uygun olmadığını söyledi.



Kripto fonu Split Capital'in kurucusu Zaheer Ebtikar, bazı kripto yatırımcıları başlangıçta satışın daha geniş memecoin piyasasını olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirirken, "İnsanlar bizim alanımızda çok sıcak ve soğuk davranıyor. Çok hızlı bir şekilde maksimum korkudan maksimum FOMO'ya geçiyorsunuz" dedi.



DONALD TRUMP DA ÇIKARMIŞTI



Memecoinler genellikle şakalar, memler ve ünlülerle ilişkilendirilen bir kripto token türü olarak biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump Ocak ayındaki ikinci göreve başlamasından kısa bir süre önce kendi memecoin'ini çıkarmıştı.



Pump.fun platformu, memecoin'lerdeki patlayıcı büyümenin ve geçtiğimiz yıl Solana blok zincirindeki faaliyetlerde yaşanan patlamanın en büyük itici güçlerinden biri oldu. Hem perakende hem de profesyonel yatırımcılar sektöre milyarlarca dolar akıttı ve hızlı kâr arayışları Pump.fun'ın kurucuları için kazançlı bir ücret akışı yarattı. Kurucular Cohen, Noah Tweedale ve Dylan Kerler platformu 2024 yılında hayata geçirdi.



800 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ



Platformun bir sözcüsüne göre Pump.fun, lansmanından bu yana yaklaşık 800 milyon dolar gelir elde etti.



Kripto token'ları doğrudan yatırımcılara satarak sermaye toplamanın bir zamanlar popüler bir yolu olan ICO'lar, Ocak 2018'de ayda yaklaşık 3 milyar dolarla zirveye ulaştı. Şimdi bu strateji, modele olan güveni sarsan dolandırıcılıklar ve sahtekarlıklar nedeniyle düzenleyici bir baskının ve yatırımcı kayıplarının ardından neredeyse ortadan kalktıktan sonra yeniden popülerlik kazanıyor.



Başlangıçta Telegram Messenger LLP ile bağlantılı olan bir blok zinciri projesinden elde edilen dijital bir varlık olan Ton, 2018'de 1,7 milyar dolar topladı. İki yıl sonra proje, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak bunun 1,2 milyar dolarını yatırımcılara iade etmeyi kabul etti.