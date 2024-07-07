6 ayda 1,38 milyar dolar çalındı: Kripto hırsızlığı rekora gidiyor!

Blok zinciri analizinde uzman şirket TRM, 2024'ün ilk altı ayında bilgisayar korsanları tarafından çalınan kripto para miktarını açıkladı.

2023'E KIYASLA İKİ KAT DAHA FAZLA ÇALINDI

TRM'nin tehdit istihbarat ekibinden alınan son rakamlara göre, 2023'ün aynı dönemine kıyasla 2024'ün ilk yarısında hack ve istismarlarda iki kat daha fazla para çalındığını ortaya koyuldu.

YÜZDE 150 DAHA FAZLA SALDIRI OLDU

2024'ün ilk altı ayının her birinde, 2023'ün ilgili aylarına kıyasla daha fazla para çalınmıştır ve saldırı miktarı ise yüzde 150 daha büyüktür.

Bilgisayar korsanları 24 Haziran 2024'e kadar 1,38 milyar ABD doları çaldı; bu rakam geçen yılın aynı döneminde 657 milyon ABD dolarıydı.

Siber suçlular tarafından çalınan özel anahtarlar veya adres zehirleme (yani saldırganların sahte işlem geçmişleri oluşturmak için kurbanın cüzdanına küçük miktarlarda kripto para göndererek kullanıcıların kafasını karıştırıp gelecekteki işlemlerde yanlış adrese para göndermelerini sağlama taktiği) yer alıyor.

300 MİLYON DEĞERİNDE BITCOIN ÇALINDI

Mayıs ayında, bir Japon kripto para borsası olan DMM Bitcoin, 2024 yılında şimdiye kadarki en büyük saldırıya maruz kaldı.

Bu saldırı, o sırada 300 milyon ABD Dolarının üzerinde bir değere sahip olan 4.500 BTC'nin çalınmasıyla sonuçlandı.

KRİPTO PARALAR NASIL KORUNUR?

Kripto projeleri, düzenli güvenlik denetimleri, sağlam şifreleme, çoklu imza cüzdanları ve güvenli kodlama uygulamaları gibi çok katmanlı bir savunma stratejisi uygulayarak kendilerini saldırılardan ve istismarlardan koruyabilir.