780 milyon dolarlık Bitcoin tarihe karışıyor

Galler'de içerisinde 768 milyon dolarlık Bitcoin olduğunu iddia edilen bir çöp tesisi için kapatma kararı alındı.



Erken dönem kripto yatırımcısı James Howells, yanlışlıkla çöpe attığı 8 bin Bitcoin'in burada olduğunu iddia ediyordu.



Howels, uzun süredir içinde 8 bin Bitcoin bulunan hard diski kurtarmak için mücadele veriyordu.



Newport'ta bulunan geri dönüşüm ve atık tesisinin kapatılacağı bildirildi. BBC News'in haberine göre belediye sözcüsü, gelecek iki yıl içerisinde sahanın planlı bir şekilde kapatılacağını açıkladı.



Howels, eski ortağının 2013 yılında yanlışlıkla çöpe attığı bir hard diskte 8 bin BTC bulunduğunu iddia ediyor.



Söz konusu BTC miktarı bugün itibarıyla 780 milyon dolara karışık geliyor.



Howels, kayıp Bitcoin'leri bulmak için hukuk mücadelesi başlatmış ancak talebi çevresel endişeler nedeniyle reddedilmişti.



Söz konusu kurtarma girişimi ile toprağa gömülü 100 bin ton çöpün kazılmasının gerektiği belirtiliyordu.



8 bin Bitcoin, mevcut arzın yaklaşık yüzde 13'ü karşılık geliyor.