ABD enflasyonu kripto piyasasını vurdu

Bitcoin , beklenenden yüksek ABD enflasyonunun faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi ve riskli varlıklara olan talebi düşürmesiyle 73 bin 500 doların altına düşerek Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Bu düşüşle birlikte yıl başından bu yana kayıpları yaklaşık yüzde 16'ya çıktı. ABD'de çekirdek tüketici fiyatları Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerini aşarken, manşet enflasyon yüzde 0,4'e yükseldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasından önce, Fed yetkilisi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 veya daha yüksek olması durumunda Aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Bu arada, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, verilerin açıklanmasının ardından daha hızlı bir faiz artırımı temposunun mümkün olabileceğini belirtti. Piyasalar daha sonra 2027 ortasına kadar daha fazla faiz artırımı beklentilerini artırdı. Bu durum, Hazine tahvil getirilerini ve ABD dolarını yükselterek kripto paralar üzerindeki baskıyı artırdı.