ABD'den spot Ethereum ETF'lere onay

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bazı spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) başvurularına nihai onayı verdiği bildirildi.



ABD basınında yer alan haberlere göre, bazı spot Ethereum ETF'lerin salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.



BlackRock, Fidelity Investments ve Bitwise Asset Management, spot Ethereum ETF'leri işlem görmeye başlaması beklenen varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.



ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA



BlackRock'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'sine (ETHA) ilişkin kayıt beyanının SEC tarafından geçerli olduğunun ilan edildiği aktarıldı. Açıklamada, iShares Ethereum Trust ETF'nin 23 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının beklendiği kaydedildi.



Fidelity Investments'dan yapılan açıklamada ise Ether'in performansını takip etmeyi amaçlayan Fidelity Ethereum Fonu'nun (FETH) piyasaya sürüleceği duyuruldu.



Bitwise Asset Management'dan yapılan açıklamada da Bitwise Ethereum ETF'nin (ETHW) 23 Temmuz'da New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının planlandığı belirtildi.



BITCOIN ETF OCAK AYINDA ONAYLANDI



SEC, ocak ayında spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını onaylamıştı.



Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.



Ethereum, bugün yüzde 0,53 yükselişle 3 bin 458 dolardan işlem görüyor.