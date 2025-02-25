ABD’nin en büyük piyasa yapıcısı Citadel Securities kripto para piyasasına giriyor

ABD'nin en büyük piyasa yapıcı şirketlerinden biri olan Citadel Securities, kripto piyasasına yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.



Bloomberg’in haberine göre şirket, kripto borsalarına likidite sağlamak amacıyla yeni bir iş kolu oluşturmayı planlıyor.



Rapor, Citadel’in Coinbase, Binance ve Crypto.com gibi büyük borsalarda piyasa yapıcılık faaliyetleri yürütmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.



Şirket, yeni iş kolunu ABD dışında konumlandırmak için offshore ekipler kuruyor. Bu hamle, Citadel'in daha önce kripto paralara karşı mesafeli duruşundan önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

