ABD’nin en büyük piyasa yapıcısı Citadel Securities kripto para piyasasına giriyor
ABD’nin en büyük piyasa yapıcılarından biri olan Citadel Securities, kripto piyasasındaki rolünü genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, büyük borsalara likidite sağlamak için offshore ekipler kurarken, bu hamlenin ABD'deki düzenleyici ortamın değişimine bir yanıt olduğu belirtiliyor.
ABD'nin en büyük piyasa yapıcı şirketlerinden biri olan Citadel Securities, kripto piyasasına yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Bloomberg’in haberine göre şirket, kripto borsalarına likidite sağlamak amacıyla yeni bir iş kolu oluşturmayı planlıyor.
Rapor, Citadel’in Coinbase, Binance ve Crypto.com gibi büyük borsalarda piyasa yapıcılık faaliyetleri yürütmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.
Şirket, yeni iş kolunu ABD dışında konumlandırmak için offshore ekipler kuruyor. Bu hamle, Citadel'in daha önce kripto paralara karşı mesafeli duruşundan önemli bir dönüşüme işaret ediyor.
Şirket, EDX Markets gibi kurumsal ticaret platformlarına yatırım yapmış olsa da, doğrudan piyasa yapıcılık faaliyetlerini kripto alanına taşımaktan kaçınmıştı.
Ancak ABD’deki düzenleyici atmosferin değişmesi, Citadel’in bu alandaki tutumunu yeniden şekillendirdi.
Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın, kripto varlıklarına daha dostane yaklaşan bir düzenleyici çerçeve benimseme sinyali vermesi, bu değişimde etkili oldu.
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