Alman bankasından kurumsal yatırımcı için kripto hamlesi

Alman bankası DekaBank, kurumsal müşterilerine yönelik kripto para alım satım, saklama ve yönetim hizmetlerini başlattığını açıkladı.



Bloomberg'in haberine göre kripto hizmetleri yalnızca kurumsal yatırımcılara sunuluyor ve bireysel yatırımcılar hariç tutuluyor.

DekaBank'ın da üyesi olduğu Sparkassen grubu ise kripto para ticareti konusunda özel müşterilere yönelik yaklaşımını hala değerlendirmeye devam ediyor.



Banka, Avrupa Merkez Bankası ve Almanya'nın finansal düzenleyicisi BaFin'den aldığı kripto saklama lisansı ile kendisini kurumsal müşteriler için güvenli bir seçenek olarak konumlandırıyor.



DekaBank Yönetim Kurulu Üyesi Martin K. Müller, bankanın gerekli deneyime, lisanslara ve kullanıma hazır altyapıya sahip olduğunu belirtti. Sparkassen grubundaki diğer bankalar da benzer şekilde kurumsal kripto para piyasasına girmeyi planlıyor. Örneğin, LBBW yakın zamanda kurumsal müşterilerine kripto para saklama ve ticareti için bir platform sağlamak amacıyla kripto borsası Bitpanda ile bir ortaklık duyurdu.



Ancak, perakende yatırımcılara yönelik duruş hala belirsizliğini koruyor. Sektör, daha önce bu tür tekliflerden kaçınmış olsa da, şu anda pozisyonunu yeniden değerlendiriyor. Bloomberg'in haberine göre, Almanya’daki DZ Bank liderliğindeki kooperatif bankaları ise yaz aylarına doğru tüm perakende müşterilerine kripto para hizmeti sunmayı planlıyor.



DekaBank, kurumsal yatırımcıların kripto para yatırımlarındaki riskleri profesyonelce yönetebileceğini ve bu alanda stratejik fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Banka, özellikle portföy çeşitlendirmesi açısından kripto para yatırımlarına önem veriyor ve bu yeni hizmetin kurumsal müşterilere önemli bir avantaj sağlayacağını vurguluyor.