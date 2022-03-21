Ankr coin nedir, nasıl alınır?

Kripto paraya olan ilgi her geçen gün artarken Ankr coin ile ilgili aramalar da hız kazandı.

ANKR COİN NEDİR?



Ankr coin, kolay ve uygun fiyatlı blok zinciri düğüm barındırma çözümleri sağlamak için paylaşılan kaynakları kullanan bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.



2017 yılının kasım ayında kurulan Ankr coin, pazarda bulunduğu süre içerisinde, paylaşılan kaynakların kullanılmasıyla konteyner tabanlı bulut hizmetleri için bir pazar oluşturdu.

Ankr, daha özel ve güvenli merkezi olmayan internet olan Web3'ün geliştirilmesi konusundaki çalışmalarının bir parçası olarak daha fazla blok zinciri protokolünü desteklemeyi amaçlıyor.



ANKR'de blok zinciri düğümlerini barındırmak, herhangi bir merkezileştirme sorununu ve tek hata noktasını ortadan kaldırır. Halka açık blok zincirleri topluluklarla bağlantı kurabilir ve ağlarına daha fazla yardım sağlayabilir.

ANKR NEREDEN ALINIR?



Ankr, önde gelen birçok kripto para borsasında bulunabiliyor. En yüksek işlem hacminin yakalandığı platformlar ise Upbit, Binance, Mandala ve Coinbase şeklinde sıralanıyor.

