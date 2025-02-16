Arjantin Devlet Başkanı'nın LIBRA coin skandalı: 4,5 milyar dolar buhar oldu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medyada desteklediği LIBRA adlı meme coin, kısa sürede 4,5 milyar dolar değer kazandı ancak Milei’nin paylaşımını silmesinin ardından hızla çöküşe geçti. Bu olay, kripto para yatırımcıları arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.



4,5 MİLYAR DOLAR DEĞERE ULAŞTI



LIBRA coin, Milei'nin köpeğinin adıyla piyasaya sürüldü ve ilk saatlerde büyük bir popülerlik kazandı. Yalnızca bir saat içinde 4,5 milyar dolar değerine ulaşan proje, yatırımcılara büyük umut vermişti. Ancak, bu hızlı yükselişin hemen ardından, coin’in değeri dramatik bir şekilde düştü. Saatler içinde 200 milyon dolara kadar gerileyen değer, birçok yatırımcının büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.



MILEI ÖNCE YAZDI SONRA SİLDİ



Milei, muhalefetin tepkileri üzerine LIBRA coin'i destekleyen paylaşımını sildi ve projeyle ilgili detayları bilmediğini belirterek destek vermekten vazgeçtiğini açıkladı. Ancak bu açıklama yatırımcıların tepkilerini dindirmedi. Birçok yatırımcı, büyük kayıplar yaşadıkları için Milei'yi suçladı ve projeye olan güven hızla sarsıldı.



Arjantin Devlet Başkanı, resmi X hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu projeyi özel bir girişim olarak desteklediğimi düşünerek paylaştım. Ancak detaylarını öğrendikten sonra yayılmasına izin vermemeyi seçtim ve bu yüzden tweet’i sildim. Bu olayı kendi çıkarları için kullanmak isteyen siyasetçilerin ne kadar aşağılık olduklarını bir kez daha görüyoruz.”



107 MİLYON DOLAR ÇEKİLDİ



Analiz platformu Lookonchain, LIBRA meme coin ile bağlantılı sekiz cüzdanın, toplamda 107 milyon dolar değerinde fon çektiğini iddia etti. Birçok kripto uzmanı, Milei’nin tweet’inin ardından hızlıca alım yapıp, fiyat yükselince satarak 20 milyon dolardan fazla kazanan kişiler olduğunu ortaya koydu.



KRİPTO PARA DÜNYASINDA YENİ TARTIŞMALAR



Bu olay, meme coin projelerinin ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. LIBRA coin'in çöküşü, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı ve kripto para yatırımcıları arasında yeni tartışmalara yol açtı. Milei'nin bu skandalı, kripto para piyasasında siyasi figürlerin rolünü ve etkisini de gündeme getirdi.



TRUMP TOKEN BENZERLİĞİ



ABD Başkanı Donald Trump, kendi adını taşıyan bir meme coin piyasaya sürmüştü. İlk saatlerinde büyük ilgi gören ve değer kazanan coin, kısa süre içinde büyük dalgalanmalar yaşadı değeri hızla düştü.



