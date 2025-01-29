Avrupa ülkesinden 7 milyar dolarlık Bitcoin planı

Çekya, Avrupa'da Bitcoin yatırımı yapan ilk ülke olma yolunda ilerliyor.



Çekya Merkez Bankası (CNB) döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında Bitcoin'e yatırım yapmayı planladığı bildirildi.



Financial Times'a konuşan CNB Başkanı Ales Michl, Bitcoin planını bu hafta ele alacaklarını belirtti.



Michl, bankanın 140 milyar euroluk rezervinin yüzde 5'i kadarını Bitcoin'de tutabileceğini söyledi. Bu rakam yaklaşık 7 milyar dolara karşılık geliyor.



ABD'de Trump yönetimi de Bitcoin'in stratejik rezerv olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yürütüyor.



Bitcoin, bugün son 24 saatte yüzde 1,61 artışla 102 bin 800 dolara yakın işlem görüyor.