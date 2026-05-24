Barış umutları Bitcoin'e alım getirdi
24.05.2026 07:45
Bitcoin yükselişe geçti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran barış anlaşmasına yaklaşıldığını duyurmasıyla birlikte kripto para birimleri yükselmeye başladı.
Dün sert düşüş gösteren kripto para birimleri bugün ABD ve İran arasında barış görüşmeleri müzakerelerinin olumlu geçmesiyle birlikte yükseliş gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump "Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve diğer çeşitli ülkeler arasında nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir Anlaşma müzakere edilmiştir." dedi.
Bitcoin yüzde 1,5 yükselişle 76 bin 666 dolar, Ethereum yüzde 2,5 oranında yükselişle 2 bin 118 dolar seviyesine yükseldi.