BAT coin nedir? (Basic Attention Token (BAT) nasıl satın alınır?)

Basic Attention Token, ERC-20 tabanlı ve kısaltması BAT olan bir kripto para birimidir.

Basic Attention Token, dijital reklamcılık alanında yenilik getirme amacıyla piyasaya sürüldü.



BAT geliştiricileri, reklam veren, yayıncı ve kullanıcıları bir araya getirerek tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir reklamcılık modeli geliştirmeyi amaçlıyor.

Brave, BAT tarafından oluşturulan, gizlilik ve hız odaklı bir internet tarayıcısıdır.

BAT NASIL SATIN ALINIR?

Binance, Paribu, Huobi ve Bitfinex gibi uygulamalardan Basic Attention Token'ı kolaylıkla satın alabilirsiniz.