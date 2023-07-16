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Binance CEO'sundan işten çıkarma haberlerine ilişkin açıklama

Kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, işten çıkarma haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, medya tarafından bildirilen sayıların hepsinin yanlış olduğunu belirtti.

Binance CEO'sundan işten çıkarma haberlerine ilişkin açıklama

Binance CEO'su Changpeng Zhao, şirketin 1000'den fazla çalışanının işine son verdiğine yönelik medyasında çıkan haberlere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yetenek yoğunluğunu sürekli artırmaya çalıştıkları için istemsiz işten çıkarmaların olduğunu kaydeden Zhao, "Bu her şirkette olur. Medya tarafından bildirilen sayıların hepsi yanlış. İyi tarafından bakarsak, bizim hakkımızda konuşmaya karşı koyamıyorlar. Hala işe alıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında çıkan haberlerde, Binance'in son haftalarda 1000'den fazla çalışanının işine son verdiği, devam eden sürecin şirketin çalışanlarının 3'te 1'inden fazlasını kaybetmesine neden olabileceği aktarılmıştı.

Binance, binden fazla çalışanını işten çıkardı

Binance, binden fazla çalışanını işten çıkardı

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