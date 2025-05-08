Bitcoin 100 bin dolara koşuyor

Kripto işlemcilerinin, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon risklerinin yüksek olduğunu ve şimdilik herhangi bir faiz indiriminin gündemde olmadığını söylemesinin ardından fiyatları yükseltmek istediği gözleniyor.



Bitcoin bugün erken saatlerde yüzde 2 artışla 99 bin 400 dolar civarına ulaştı.



Powell'ın sakin tonu şahin ama öngörülebilir coşkuyu artırmaya yetti. Borsalar Fed kararı etrafında dans ederken işine devam eden Bitcoin 100 bin dönemecine biraz daha yaklaştı.



