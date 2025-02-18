Bitcoin 100 bin doların altında sıkıştı, yatırımcılar bu seviyeye kilitlendi

Bitcoin (BTC), memecoin piyasasındaki dalgalanmalar ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle 100 bin doların altında dar bir aralıkta işlem görmeye devam ediyor. Ancak yatırımcılar, opsiyon piyasasında yükseliş yönlü pozisyonlar alarak olası fiyat artışlarına yönelik iddialı hamleler yapıyor.



Amberdata'nın sağladığı verilere göre, Deribit borsasında bu ay en çok ilgi gören opsiyon işlemi, 28 Mart'ta sona erecek 110.000 dolarlık çağrı (call) opsiyonları oldu. Yatırımcılar bu pozisyonlar için toplamda 6 milyon doların üzerinde net prim ödedi.



Opsiyon piyasasında çağrı kontratları, yatırımcılara belirli bir tarihte veya öncesinde önceden belirlenmiş bir fiyattan Bitcoin satın alma hakkı tanıyor. Put kontratları ise fiyat düşüşüne karşı korunma aracı olarak kullanılıyor.



BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?



Amberdata türevler direktörü Greg Magadini, CoinDesk ile paylaşılan bir notta, "Mart ayı boyunca 110 bin dolarlık çağrı opsiyonlarının en aktif işlemler arasında yer aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Bitcoin, mart ayında çoğunlukla 95.000 ila 100.000 dolar arasında hareket ederken, MicroStrategy’nin devam eden Bitcoin alımları ve Abu Dabi’nin 436 milyon dolarlık Bitcoin ETF yatırımı gibi olumlu gelişmeler piyasanın yukarı yönlü beklentilerini canlı tutuyor.



Ancak, ABD’de açıklanan yüksek enflasyon verileri ve memecoin piyasasında yaşanan aşırı dalgalanmalar, Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini baskılıyor. Geçtiğimiz hafta LIBRA adlı bir token, 4 milyar dolar piyasa değerine ulaştıktan sonra dakikalar içinde değerinin yüzde 90 değer kaybetti. Token’ın Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından desteklenmesi ve ardından gelen tartışmalar, piyasanın genel olarak kırılgan yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

"MEMECOİN PİYASASI BASKILIYOR"



Magadini, Bitcoin için olumlu haber akışına rağmen fiyatların yükselişe geçmemesine dikkat çekerek, "Son dönemde Abu Dabi yatırım haberi gibi gelişmeler yaşandı, ancak spot fiyatlarda anlamlı bir artış görmedik. Bunu, memecoin piyasasındaki oynaklık ve düşük hacimle birleştirdiğimizde, Bitcoin’in şu an için yatay bir piyasada kaldığını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.