Bitcoin 2,5 ayın zirvesinde

Kripto para piyasalarında yükseliş sürüyor.



Bitcoin, bugün yüzde 2'ye yakın artışla 68 bin 270 doları gördü. Bu rakam, ağustos ayından bu yana yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Bitcoin'deki haftalık yükseliş yüzde 9'a yaklaştı. Ethereum da 2 bin 600 doların üzerinde işlem gördü.



Piyasadaki yükselişte ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentileri ile Trump'ın başkanlık yarışını kazanacağı tahminlerinin güçlenmesi etkili oldu.



ABD'de başkanlık yarışı için geri sayım başladı. 5 Kasım'daki seçimlerde kripto yanlısı Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Demorakt rakibi Kamala Harris'in önünde olduğu tahminleri güçlendi.



TRUMP'IN DESTEKLEDİĞİ PROJE SINIFTA KALDI



Öte yandan Trump ailesinin desteklediği yeni kripto projesi World Liberty Financial piyasaya çıktı.



Başkan adayı Donald Trump, token satışına ilişkin yaptığı paylaşımında, “Kripto, geleceğin anahtarıdır. Bu muazzam teknolojiyi benimseyelim ve dijital ekonomide öncü olalım.” dedi.



Platformun yeni WLFI tokenlarının ilk satışları hedeflenen rakamın çok altında kaldı. Hedeflenen 300 milyon dolarlık token satışının sadece yüzde 3,4’üne ulaşılabildi.