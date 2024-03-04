Bitcoin, 2 milyon TL'yi aştı

Kripto para piyasalarında soluksuz yükseliş devam ediyor. Bitcoin, 2 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez 65 bin doların üzerine çıktı.



Bitcoin, yerli borsalarda ise 2 milyon 46 bin TL'den el değiştirdi.



Kripto paralardaki yükselişte teknoloji hisselerinde pozitif atmosfer etkili oldu.

Bitcoin ETF'lerine yönelik artan talep Bitcoin rallisinin en önemli destekleyicisi oldu.

Uzmanlar, Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecine de dikkat çekti. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor.



Bitcoin fiyatı, gün içinde en yüksek 65 bin 110 doları gördü. Bu rakam Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ethereum ise 3 bin 500 doların üzerinde alıcı buldu.



Bitcoin, 2 ayda yüzde 50 değer kazanırken, son 12 aylık yükselişi yüzde 200'e yaklaştı.



Kripto piyasasının toplam değeri, 2,42 trilyon dolar olarak kaydedildi. 2 trilyon sınırı en son Nisan 2022'de aşılmıştı.



Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. BTC, aralıksız yükselişine rağmen zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 6,5 gerisinde.