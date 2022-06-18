Bitcoin 20 bin doların altını gördü (BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Bitcoin, kan kaybetmeye devam ediyor.

Haziran ayına 30 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, 20 bin dolar seviyesinin altına kadar geriledi.

Son 24 saatte yüzde 9,3 değer kaybeden Bitcoin, kripto para piyasalarında 19 bin 200 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, son olarak 2020'nin Aralık ayında 20 bin dolar seviyesinin altında işlem görmüştü.

BITCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasalarında işlem gören Terra Luna'nın 100 doların üzerinde işlem görürken çöküşü ve Fed'in faiz artışı da Bitcoin'deki düşüşü tetikleyen etkenler arasında yer alıyor.

Piyasalardaki düşüş, Bitcoin ile sınırlı değil.

Ethereum ve Binance Coin'de de yüzde 9'u aşan düşüşler söz konusu.

Ethereum 1000 dolar seviyesinin altını test ederken, BNB de 200 dolar sınırında işlem görüyor.

Ayrıntılar geliyor









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