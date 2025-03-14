Bitcoin 2017'deki gibi mi davranıyor? Analistler BTC'nin yönünü tartışıyor

MAKROEKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE BİTCOİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ



Bitcoin’in düşüşü, yalnızca kripto piyasasına özgü bir durum değil. Küresel ekonomi, ticaret savaşları ve faiz politikaları nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD’de artan resesyon korkuları, Trump’ın gümrük vergileri politikaları ve küresel ticaret gerilimleri risk algısını olumsuz etkiliyor.



Özellikle, Kanada ve Avrupa Birliği ile yaşanan ticaret gerginlikleri piyasalarda panik havası yaratıyor. Trump yönetiminin Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 25 gümrük vergisi koyması, Kanada’nın da 21 milyar dolarlık ABD mallarına aynı oranda vergiyle karşılık vermesine yol açtı. Avrupa Birliği de 28 milyar dolarlık misilleme tarifesi açıklayarak ticaret savaşlarını bir üst seviyeye taşıdı.



Bu gelişmeler, yatırımcıları riskten kaçınmaya yönlendirirken, nakit, altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıkları daha cazip hale geldi. Bitcoin gibi volatil yatırımlar ise kısa vadeli satış baskısıyla karşılaştı.



ABD’de 12 Mart’ta açıklanan enflasyon verileri kısa süreli bir rahatlama sağladı. Şubat ayı tüketici fiyat endeksi yalnızca yüzde 0,2 artarak yıllık enflasyonu yüzde 2,8 seviyesine düşürdü. Çekirdek enflasyon ise yüzde 3,1 ile Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bitcoin, bu verilerle birlikte kısa süreliğine 84.000 doların üzerine çıktı ancak gün ilerledikçe kazanımlarını geri verdi.

KURUMSAL YATIRIMCILAR BTC’DEN ÇIKIYOR



Bitcoin piyasasında büyük bir belirleyici unsur da kurumsal yatırımcıların tutumu. 13 Şubat’tan bu yana spot Bitcoin ETF’lerinden önemli miktarda çıkış yaşanıyor. En kötü darbe, 25 Şubat’ta 1 milyar doların üzerinde çıkışla geldi ve bu, kurumsal yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini açıkça ortaya koydu.



12 Mart itibarıyla, BlackRock’ın IBIT fonu hâlâ piyasadaki en büyük ETF olarak 568.000 BTC’ye sahip. Fidelity’nin FBTC fonu 197.500 BTC ve Grayscale’in GBTC fonu ise 196.000 BTC’yi elinde bulunduruyor.



Bitcoin söylemine siyasi bir boyut kazandıran bir diğer unsur ise Trump yönetimindeki en az altı yetkilinin doğrudan ya da ETF'ler aracılığıyla BTC sahibi olması. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın 1 ila 5 milyon dolar arasında değişen Bitcoin yatırımı bulunurken, Hazine Bakanı Scott Bessent’in BlackRock’ın Bitcoin ETF’ine 250.001 ila 500.000 dolar arasında yatırım yaptığı biliniyor. Bessent’in bu pozisyonu 90 gün içinde tasfiye edeceğini açıklaması, yönetim ile kripto piyasaları arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor.



TEKNİK VERİLER NE DİYOR?



Bitcoin’in vadeli işlemler piyasasındaki açık pozisyon (OI) seviyesi de yatırımcı davranışlarına dair önemli sinyaller veriyor. BTC'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 22 Ocak’ta 70 milyar doları aşan açık faiz, Bitcoin düştükçe azalarak 11 Mart itibarıyla 45,7 milyar dolara kadar geriledi. Ancak son iki günde açık faiz tekrar toparlanarak 13 Mart itibarıyla 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu, bazı yatırımcıların ihtiyatlı da olsa uzun pozisyonlara yeniden giriş yapmaya başladığını gösteriyor.



Teknik analist CryptoCon, Bitcoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) Bollinger Bantları’nda tarihsel olarak en düşük seviyelerine ulaştığını belirtiyor. Bu noktalar geçmişte genellikle BTC için bir dip oluşturmuş ve ardından toparlanma gelmişti. CryptoCon, 2013, 2016 ve 2020’de benzer döngülerin yaşandığını, BTC’nin düzeltme sonrası 9-12 ay içinde yeni zirvelere ulaştığını hatırlatıyor. Ona göre Bitcoin’in mevcut durumu Mart 2017’yi andırıyor ve uzun vadede yeni zirveler mümkün olabilir.



Ancak bu iyimser görüş, tüm analistler tarafından paylaşılmıyor. Doctor Profit gibi analistler, Bitcoin’in yönü için iki farklı senaryo üzerinde duruyor:



68.000 - 74.000 Dolar Seviyesinde Dip:



Piyasa Değeri/Gerçekleşmiş Değer (MVRV) göstergesi, BTC’nin bu seviyelerde güçlü bir dip oluşturduğunu gösteriyor.



Makroekonomik belirsizlik devam etse de, BTC bu seviyelerde tutunursa yeni bir ralli başlayabilir.



Kara Kuğu Senaryosu:



Trump’ın ticaret savaşlarını tırmandırması, küresel resesyon endişeleri ve olası bir finansal kriz, Bitcoin’i çok daha aşağıya itebilir.



Eğer büyük bir ekonomik şok yaşanırsa, BTC'nin 50.000 dolara kadar gerileyebileceği ihtimali masada.



BİTCOİN İÇİN YOLUN DEVAMI



Piyasa, Bitcoin'in tarihsel döngülerine mi uyacağını yoksa makroekonomik baskıların mı ağır basacağını görmek için bekliyor. Yatırımcılar, uzun vadeli teknik göstergelerle birlikte ticaret savaşları ve küresel ekonomik dinamikleri yakından izlemeli.



Bitcoin’in toparlanması için ETF girişlerinin tekrar pozitif bölgeye dönmesi ve açık faiz seviyelerinin istikrarlı bir şekilde yükselmesi gerekiyor. Şu an piyasada belirsizlik hâkim ve yatırımcıların aşırı risk almaktan kaçınması öneriliyor.



Teknik göstergeler iyimser olsa da, piyasanın dışsal şoklara duyarlı olduğu unutulmamalı.

