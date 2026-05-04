Bitcoin 3 ayın zirvesinde

Bitcoin , diğer riskli varlıklardaki yükselişi takip ederek Mayıs ayı başlarında 80 bin doların üzerine çıktı ve Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin önemli bir stablecoin getiri hükmü konusunda anlaşmaya varabileceği ve bunun da Senato'da daha geniş kapsamlı kripto para mevzuatının ilerlemesinin önünü açabileceği yönündeki iyimserlik de piyasa duyarlılığını artırdı.

Bu arada, piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile çatışma bölgesinde seyreden tarafsız gemilere Hürmüz Boğazı 'ndan geçişlerinde rehberlik etmeye başlayacağı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Ancak, üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin bu su yoluna herhangi bir müdahalesinin ateşkesin ihlali olarak görüleceği konusunda uyardı.

Hürmüz Boğazı, nakliye aksamalarıyla birlikte daha geniş riskli varlıklara volatilite katan önemli bir gerilim noktası olmaya devam ediyor.

Bu türbülansa rağmen, Bitcoin Nisan ayında yaklaşık yüzde 12 yükselerek dirençli kaldı. Kurumsal talep de iyileşti ve ABD Bitcoin borsa yatırım fonları geçen hafta 630 milyon dolarlık net giriş kaydetti.