Bitcoin 3 ayın zirvesinde, anlaşma umudu alım getirdi

Bitcoin , yatırımcıların Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD-İran gerginliğindeki son gelişmeleri değerlendirmesiyle Pazartesi günü 80 bin dolara doğru yavaş bir yükselişini sürdürdü.

Lider kripto para birimi yüzde 1,6'ya varan artışla 79 bin 488 dolara yükseldi ve 80 bin doların üzerine çıktığı son tarih olan 31 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Axios'un İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için ABD'ye yeni bir teklif sunduğuna dair haberinin ardından Asya borsaları Pazartesi günü yükselişe geçti. Kritik öneme sahip bu su yolunun kapanması, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş sırasında petrol ve riskli varlıklarda dalgalanmalara yol açtı. Ham petrol de günün başlarındaki kazanımlarını kısmen geri verdi.

BTC Markets analisti Rachael Lucas, "Riskler gerçek. ABD-İran barış anlaşması olasılığı çöktü. Bu makro belirsizlik, riskli varlıkların fiyatlarını genel olarak yeniden belirleyebilir. Son dönemde alım yapan birçok yatırımcının başabaş noktasına yaklaştığı 80 bin dolar seviyesi, genellikle pozisyonlarından çıkarken satış baskısının ortaya çıktığı noktadır." dedi.

Bitcoin , son seanslarda yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatması ve kurumsal talebin artmasıyla 80 bin dolar seviyesine doğru yavaş yavaş yükseliyor. Token, Nisan ayında şu ana kadar yüzde 16 artış göstererek, Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez aylık çift haneli bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor.

Bloomberg tarafından derlenen şirket verilerine göre, Michael Saylor liderliğindeki Bitcoin biriktirme şirketi Strategy Inc., bu ay şu ana kadar 3,9 milyar dolarlık token satın alarak bir yılın en yüksek alımını gerçekleştirdi.

ABD borsasında işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine olan talep bu ay kayda değer bir şekilde toparlandı. Nisan ayındaki net girişler yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşarak Mart ayındaki toplamın iki katına çıkma yolunda ilerliyor. Kurumsal alıcılar, dört ay üst üste yaşanan net çıkışların ardından Mart ayında fonlara geri döndüler.