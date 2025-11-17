Bitcoin 6 ayın dibine yaklaştı

Bitcoin, küresel piyasalarda riskten kaçınma eğiliminin etkisiyle geçen haftanın kayıplarının çoğunu koruyarak Mayıs başından bu yana en düşük seviyesinin yakınında kalarak 95 bin dolar civarında seyretti. Kripto para birimi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto yanlısı duruşunun tetiklediği yıl başı iyimserliğinin azalmasıyla, bu yılın başlarında kaydettiği kazanımların yüzde 30'undan fazlasını sildi.

Trump'ın gümrük vergisi duyurularının Ekim ayında piyasalarda sert tasfiyelere yol açmasının ardından yatırımcı güveni sarsıldı ve Bitcoin ile genel kripto piyasası toparlanmakta zorlandı. Satış dalgası, kurumsal alıcıları geride tutarak ve bu yılın başlarında kazanımları besleyen akış odaklı desteği ortadan kaldırarak piyasa güveni üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Geri çekilme, genel risk iştahını azaltan yüksek uçan teknoloji hisselerindeki soğumayla daha da kötüleşirken, daha küçük ve daha az likit token'lar daha da büyük kayıplar yaşadı.