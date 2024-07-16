Bitcoin, 65 bin doları zorladı

Bitcoin, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik beklentilerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.



Bitcoin fiyatı, bugün 65 bin dolara kadar yükseldi ancak bu seviyeden gelen satışların etkisiyle 63 bin 800 dolara kadar geriledi.



Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise 3 bin 500 doları test etti.



Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.



Riskli varlıklardaki yükselişte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona dair pozitif mesajları da etkili oldu.



Jerome Powell, "İkinci çeyrekteki son üç enflasyon verisi, enflasyonun hedefe ilerlediğine dair güven aşıladı" dedi.



Powell, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe sürdürülebilir biçimde düştüğüne dair daha fazla güven kazanana dek beklemeleri gerektiği söylemini yineledi.