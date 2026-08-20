Bitcoin 70 bin dolara dayandı

Bitcoin , dünden bu yana yükseliş göstermeye devam ediyor. Bitfinex analistlerine göre kripto para , yaz boyunca başlıca hisse senedi endekslerinin gerisinde kalmasının ardından toparlanarak 10 günün en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin şu sıralar yüzde 7 civarında yükselişle 69 bin 227 dolardan işlem geçiyor.

Dijital varlık, spot Bitcoin ETF'leri üzerinden yenilenen alımlardan destek buldu. Bu ETF'lere son iki seansta yaklaşık 490 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Bu arada satış baskısının da hafiflediği görülüyor. Kâr realizasyonu yapmak isteyen yatırımcıların büyük bölümünün satışlarını gerçekleştirmiş olması, baskının azalmasında etkili oluyor.

Bitfinex, uzun vadeli yatırımcıların küçük zararlarla satış yaptığını, son dönemde alım yapan yatırımcıların ise çoğunlukla alış fiyatları civarında satış gerçekleştirdiğini belirtti.

Analistlere göre satış baskısındaki azalma, yenilenen ETF talebinin Bitcoin fiyatlarını daha fazla yukarı taşımasına alan sağlıyor.