Bitcoin 70 bin dolara demir attı

İran savaşı enflasyon endişelerini körüklerken, Bitcoin 70 bin doların biraz üzerinde tutunmaya devam ediyor ve bu durum, bu hafta ABD'de kripto paralar için elde edilen düzenleyici kazanımı gölgede bırakıyor.

Bitcoin, Salı günü yaklaşık 76 bin dolarlık altı haftanın zirvesine ulaştıktan sonra üç gün üst üste düşüş yaşadı.

Kripto para sektörü için karışık bir hafta oldu. Sektör, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Salı günü kripto paraları nasıl sınıflandıracağına dair yeni ayrıntıları açıklamasıyla düzenleyici bir zafer elde etti. Çoğu olgun token, daha fazla düzenleyici yük getirecek olan "menkul kıymet" etiketinden muaf tutuldu.

Bloomberg 'in haberine göre, İran savaşının enflasyonu körükleyebileceği ve merkez bankalarını faiz artırımlarına itebileceği yönündeki işaretler, riskli varlıklar için olumsuz oldu.

IG Markets analisti Tony Sycamore, bir notunda şunları yazdı:

"Gece boyunca yaşanan satış dalgası, önümüzdeki aylarda faiz artırımı beklentilerini kesin olarak masaya yatıran bir dizi şahin merkez bankası toplantısının tetiklediği bir durumdu. Bu durum, Orta Doğu'daki çatışmanın devam etmesiyle birlikte portföylerde yaşanan geniş çaplı risk azaltma eğiliminin üzerine geldi."

Kurumsal kripto para iştahının zayıfladığının bir işareti olarak, ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının net girişleri negatife döndü. Fonlar Perşembe günü 90,2 milyon dolarlık bir çıkış daha yaşadı; bu da önceki gün çekilen 163,5 milyon dolara eklendi. Bu, önceki yedi gün boyunca yaşanan girişlerin tam tersi bir durum.

Bu arada, kripto para borsası işletmecileri Gemini Space Station Inc. ve Crypto.com, her ikisi de yapay zekayı gerekçe göstererek işten çıkarmalar duyurdu.

Bitcoin, Orta Doğu'daki çatışmayı çoğu varlığa göre daha iyi atlatıyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı bombalama harekatı başlatmasının hemen ardından yaşanan kısa süreli satış dalgası dışında, token nispeten sakin kaldı ve hatta bu ay şimdiye kadar getiri sağladı.

Bitcoin Mart ayında yüzde 7,7 yükselirken, altın uzun bir süre rekor fiyatlara ulaştıktan sonra yüzde 10,8 düştü. Ham petrol ise ticaretteki aksamalar ve petrol sahası bombalamalarının etkisiyle yüzde 48,2 arttı.

Enerji krizinin tetiklediği enflasyon korkusu, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına neden oldu ve bu da Bitcoin'in göreceli direncini öne çıkardı.