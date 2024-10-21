Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı

Kripto para piyasaları, ABD seçimleri ve Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle pozitif seyrini sürdürdü.



Bitcoin, günün ilk işlemlerinde 69 bin doların üzerinde işlem gördü. En büyük kripto varlık, 69 bin 520 dolara kadar yükseldi. Böylece 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Ethereum ise 2 bin 750 dolardan işlem gördü.



Küresel piyasalar ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanabileceğini fiyatlamaya başladı. Trump, kripto paralara açık desteğini ilan etmişti.



Kripto paralar da Trump'ın kazanabileceğine yönelik iyimserlikle yükselişini sürdürdü.



Demokrat aday Kamala Harris ise sektör için düzenleyici bir çerçeveyi destekleme sözü verdi. Harris'in vaadi, Biden yönetimindeki sektöre yönelik baskının hafifleyeceğine işaret etti.



Bitcoin, geçen hafta bir aydan uzun süredir en iyi haftalık performansını gösterdi.