Bitcoin 70 bin dolara yer etti

Bitcoin, Şubat ortasında yüzde 1'e yakın bir artışla 71 bin 200 dolara doğru yükseldi ve Orta Doğu'daki artan gerilimlerden büyük ölçüde etkilenmeden beşinci ardışık seansında yükselişini sürdürdü.

Bölgedeki son gerilim, Irak karasularında iki yakıt tankerine yapılan saldırıları ve küresel petrol arzı için kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yapılan saldırıları içeriyordu.

Bu olaylar enerji fiyatlarını yükselterek küresel enflasyonun yeniden canlanmasıyla ilgili endişeleri artırdı ve Federal Rezerv de dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının şahin bir duruş sergilemesine yol açarak kripto para birimleri gibi riske duyarlı varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir.

Yatırımcılar şimdi Fed'in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için yaklaşan ABD ekonomik verilerini yakından izliyor.

Bu belirsizliklere rağmen, aylarca süren satış baskısının fiyatları Ekim ayında ulaşılan 126 bin doların üzerindeki rekor seviyenin yaklaşık yarısına düşürmesinin ardından sermaye son zamanlarda Bitcoin'e geri akmaya başladı.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin şu sıralar 71 bin 350 dolar seviyelerinde işlem görüyor.