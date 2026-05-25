Bitcoin 77 bin dolara tutundu

25.05.2026 10:26

Bitcoin, Ortadoğu'daki gerilimin azalma göstermesiyle 77 bin dolara tutundu.

Burak Taşçı
Lider kripto para birimi Bitcoin, Ortadoğu'daki barış görüşmelerinin ılımlı sürmesi nedeniyle güçlenme gösteriyor.

Kripto para birimleri ABD-İran barış görüşmeleri kapsamında temkinli iyimserlikle hafif yükseliş gösteriyor.

 

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma olasılığıyla petrol fiyatlarındaki yüzde 5 düşüş, Asya hisse senetlerini artırdı ve kripto para piyasası duyarlılığını destekledi.

 

Bitcoin yüzde 0,54 oranında primle 77 bin 150 dolar, Ethereum yüzde 0,70 oranında kayıpla 2 bin 106 dolar seviyesinde işlem görüyor.