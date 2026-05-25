Bitcoin 77 bin dolara tutundu
25.05.2026 10:26
Bitcoin, Ortadoğu'daki gerilimin azalma göstermesiyle 77 bin dolara tutundu.
Lider kripto para birimi Bitcoin, Ortadoğu'daki barış görüşmelerinin ılımlı sürmesi nedeniyle güçlenme gösteriyor.
Kripto para birimleri ABD-İran barış görüşmeleri kapsamında temkinli iyimserlikle hafif yükseliş gösteriyor.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma olasılığıyla petrol fiyatlarındaki yüzde 5 düşüş, Asya hisse senetlerini artırdı ve kripto para piyasası duyarlılığını destekledi.
Bitcoin yüzde 0,54 oranında primle 77 bin 150 dolar, Ethereum yüzde 0,70 oranında kayıpla 2 bin 106 dolar seviyesinde işlem görüyor.