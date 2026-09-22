Bitcoin 8 ayın zirvesine yaklaştı

Bitcoin , 85 bin doların üzerinde kalarak Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretti ve son beş günde yüzde 7, son üç ayda ise yaklaşık yüzde 35'lik kazancını korudu. Son kazanımlar kısmen daha düşük ham petrol fiyatları ve yenilenen kurumsal talep tarafından desteklendi; ABD spot Bitcoin ETF'leri 18 Eylül'de 433 milyon dolarlık net giriş kaydederken, Strategy'nin üç haftalık bir aradan sonra Bitcoin alımlarına yeniden başlamasıyla kurumsal alımlar da arttı.

Düzenleyici gelişmeler de destek sağladı; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenleştirilmiş hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerde işlem yapmayı kolaylaştırmak için blockchain altyapısını kullanan platformlara beş yıllık bir muafiyet tanıdı.

Bu hamle, ABD Senatosu'nun geçen hafta dijital varlıklar için daha net kurallar oluşturmayı amaçlayan Şeffaflık Yasası'nda daha fazla ilerlemeyi durdurmasının ardından geldi. Bu arada, yatırımcılar bu haftaki ABD-Çin zirvesini, ticaret gerilimlerinin hafifletilmesine yönelik ilerleme işaretleri açısından izliyor; bu da daha geniş risk algısını daha da etkileyebilir.