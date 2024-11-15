Bitcoin 90 bin doları aştı: ABD seçimlerinden bu yana yüzde 35 yükseldi (BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)
Piyasalarda Trump'ın seçilmesiyle birlikte başlayan rallinin kazananı Bitcoin oldu. Bitcoin 5 Kasım'daki seçimlerden bu yana yüzde 35'e yakın yükseldi. En büyük kripto para birimi 90 bin dolar eşiğini de aştı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…
Trump'ın 5 kasım seçimlerinden galip ayrılmasının ardından en büyük kripto para biriminde hızlı yükseliş devam ediyor.
5 Kasım'dan bu yana yüzde 35 yükselen bitcoin, 90 bin doları da aştı.
Trump'ın adaylık sürecinde kripto paralara dair pozitif mesajlar vermesi, Elon Musk'ın bakan olarak görevlendirilmesi ve Fed'in faiz indirim sürecine başlaması bitcoin'i destekleyen ana faktörler.
Bitcoin'de yıllık yükseliş yüzde 140'ı aştı. En büyük kripto para birimi Ocak ayında 38 bin 500 dolar ile yılın en düşük seviyesini görmüştü.
Kripto para piyasasında son durum...
Bitcoin: 88.292 dolar
Ethereum: 3.074 dolar
XRP: 0,81882 dolar
Solana: 210,26 dolar
Dogecoin: 0,3716 dolar
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