Bitcoin çakıldı, 1 milyar dolar daha buhar oldu

ABD'den gelen temkinli mesajlar riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.



Kripto paralarda satış dalgası hızlandı. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 3 günde yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydetti.



Bitcoin, 108 bin dolar ile gördüğü zirve seviyeden 93 bin doların altına indi. Piyasanın en büyük ikinci varlığı yüzde 20'den fazla düşüşle 3 bin 100 doları test etti. Diğer kripto varlıklarda da derin kayıplar gözlendi.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda temkinli davranacaklarının mesajını verdi. Fed'in nokta grafik projeksiyonları 2025'te iki faiz indirimi yapılacağını işaret etti.



Powell'ın açıklamaları, yetkililerin Trump yönetimi ile gelebilecek kapsamlı ekonomik değişiklikleri hesaba katmaya başladıklarına ilişkin yorumları beraberinde getirdi.



Analistler, kripto varlıklardaki düşüşlerin kar realizasyonundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Bitcoin, Donald Trump seçim zaferinin ardından yüzde 50'lik soluksuz yükseliş kaydetmişti.



Son 24 saatte vadeli piyasalarda 406 bin 54 yatırımcı likide edildi. Piyasadan toplam 1,34 milyar dolarlık pozisyon silindi.