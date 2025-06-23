Bitcoin destek bulmaya çalışıyor

Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve yenilenen enflasyon korkularının dijital varlıklarda keskin bir satış dalgasını tetiklemesiyle hafta sonu Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin, bugün toparlanma grafiği gösterdi.



Pazar günü 99 bin dolar seviyesinin altına düşerek bir aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin, şu sıralarda yüzde 1,77 artışla 101 bin 331 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatı da yüzde 2,38 artışla 2 bin 240 dolara yükseldi.



Analistler, "Pazar günü riskten kaçış tepkisiyle fiyatlar kısa bir süreliğine altı haneli rakamların altına düşse de, piyasalar o zamandan bu yana istikrar kazandı. Hisse senedi vadeli işlemlerinin yatay seyretmesi ve altının sadece marjinal bir artış göstermesi, yatırımcıların henüz daha geniş çaplı bir tırmanışı fiyatlamadığını gösteriyor" dedi.