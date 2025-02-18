Bitcoin devlet için mi, halk için mi?

ABD hükümetinin Bitcoin rezervleri oluşturmayı değerlendirdiğine dair gelişmeler, lider kripto para biriminin geleneksel finans dünyasında giderek daha fazla tanınmasını sağlarken, aynı zamanda piyasanın erişilebilirliği konusunda da bazı endişelere yol açıyor. Bitcoin, Satoshi Nakamoto’nun dokuz sayfalık tanıtım belgesiyle başlayan yolculuğunda, bugün merkez bankalarının radarına giren bir varlık hâline geldi. Ancak Bitcoin'in soğuk cüzdanlarda birikmesi, bireysel yatırımcıların ve gelecekteki milyarlarca kullanıcının bu varlığa erişimini zorlaştırabilir mi?



BİTCOİN'İN REZERV STATÜSÜNE YÜKSELMESİ



Bitcoin’in ulusal rezerv varlık statüsüne yükselmesi, dijital varlıkların geleceği açısından büyük bir dönüm noktası olabilir. 2024’ün başlarında Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte Bitcoin’in geleneksel finans sistemine entegrasyonu hız kazandı. Şimdi ise merkez bankalarının bu dijital varlığı rezervlerine dahil etmeyi değerlendirmesi, Bitcoin’i altın ve petrol gibi stratejik varlıklarla aynı seviyeye taşıma potansiyeli taşıyor.



Geleneksel finansal sistemlerde küçük işletmeler ve bireyler için kredi alırken taşınmaz mülk gibi fiziksel teminatlar şart koşulurken, Bitcoin’in mülkiyet şeffaflığı, kolay bölünebilirliği ve yüksek likiditesi, onu en verimli finansal teminatlardan biri yapıyor. Bu özellikleri nedeniyle Bitcoin’in ulusal rezervlerde kullanımı, merkez bankalarının bilançolarını çeşitlendirme ve küresel ekonomik belirsizliklere karşı korunma stratejisi olarak görülüyor.



Ancak Bitcoin’in devlet rezervlerine entegre edilmesi, bireysel yatırımcılar için ne anlama geliyor? Tarihsel süreçte, hükümetlerin değerli varlıkları kontrol etme eğilimi, bireysel mülkiyetin kısıtlanmasına yol açabiliyor.



BİTCOİN ALTIN GİBİ OLABİLİR Mİ?



Bitcoin’in ulusal rezervlere dahil edilmesi, geçmişte altının yaşadığı süreci anımsatıyor. 19. yüzyılda altın, hem bireylerin hem de hükümetlerin sahip olduğu bir varlıkken, 1933’te ABD’de çıkarılan 6102 sayılı Yürütme Emri ile özel mülkiyet kısıtlandı ve bireylerin 100 doları aşan altın varlıklarını Federal Rezerv’e devretmesi zorunlu hâle geldi.



Her ne kadar 1974’te bireysel altın sahipliği yeniden serbest bırakılmış olsa da, bu süre zarfında hükümetin altın birikimi artarken, bireylerin altına doğrudan erişimi giderek azaldı. Benzer bir senaryoda, eğer merkez bankaları Bitcoin rezervlerini artırmaya devam ederse, piyasada dolaşımdaki arz azalabilir ve bireysel yatırımcılar için erişilebilirlik zorlaşabilir. Bu durum, Bitcoin’in serbest piyasa içerisinde ticaret gören bir varlık olmaktan çıkarak, hükümetler tarafından kontrol edilen bir rezerv aracı hâline gelmesine neden olabilir.



AÇIK REZERVLER Mİ, KAPALI REZERVLER Mİ?



Bitcoin’in gelecekteki rolü, onun serbest piyasa içindeki dinamizmini koruyup koruyamayacağına bağlı olacak. Eğer Bitcoin giderek devletlerin kontrolünde rezervlere hapsedilirse, finansal ekosistem içindeki rolü altın gibi statik bir yatırım aracı hâline gelebilir. Ancak Bitcoin’in merkeziyetsiz ve herkesin erişebileceği bir varlık olarak kalması için, finansal sistemde daha açık ve şeffaf rezervler oluşturulması gerekiyor.



Merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi ve Bitcoin finansal protokolleri (BTCFi), bireysel kullanıcıların Bitcoin’e erişimini artırarak bu duruma bir alternatif sunabilir. BTCFi, Bitcoin’in daha geniş bir kullanım alanına yayılmasını sağlarken, aynı zamanda hükümetlerin tekelleşmesini önleyebilecek bir mekanizma olarak değerlendiriliyor.