Bitcoin düştükçe düşüyor, 70 bin doların altında

Bitcoin 'in 70 bin dolar seviyesinin altına doğru yaşadığı geri çekilmenin kaynağı tek bir sebebe bağlanmıyor. Fiyat üzerindeki baskı birkaç farklı yönden aynı anda gelirken, bu hareketin büyük ölçüde yeni haber akışından ziyade piyasadan para çıkışıyla ilgili olduğu görülüyor. Teknik açıdan destek seviyesinin 66 bin doların hemen üzerinde oluştuğu izleniyor.

Piyasadaki en net sinyal borsa yatırım fonları tarafında öne çıkıyor. ABD spot Bitcoin ETF'leri üst üste beş işlem günü boyunca para çıkışı kaydederek Kasım ayındaki toplam çekilmeleri 2 milyar dolara yaklaştırdı ve 2026 yılı net akışlarını negatif bölgeye taşıdı. Söz konusu çıkışların neredeyse tamamının BlackRock'ın iShares fonundan kaynaklanması, bireysel yatırımcıların panik satışından ziyade büyük kurumsal yatırımcıların risk pozisyonlarını azalttığına işaret ediyor.

Faiz oranlarına ilişkin beklentiler ise düşüşü destekleyen diğer ana unsur olarak öne çıkıyor. Bu hafta açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz artırımına gitme ihtimalini yüksek oranda fiyatlıyor. New York Fed Başkanı John Williams dahil olmak üzere Fed yetkilileri, enflasyonla mücadelede yapılması gereken daha fazla iş olduğunu ifade ediyor.