Bitcoin düşüşe geçti

Lider kripto para birimi Bitcoin ve diğer önemli kripto paralar düşüş eğilimi göstermeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı için deniz ablukası emri vermesinin ardından değer kayıpları başladı. Söz konusu hamle, ABD ile İran arasındaki gerilimin potansiyel olarak tırmanacağına yönelik bir sinyal olarak değerlendirildi.

RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIŞ VAR

Yatırımcılar, hafta sonu gerçekleşen ABD-İran barış görüşmelerinin tıkanmasının ardından riskli varlıklardan kaçmak için harekete geçti.

TRUMP'IN ATEŞKES KARARIYLA YÜKSELMİŞTİ

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes kararıyla yükselişe geçmişti.