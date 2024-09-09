Bitcoin ETF'lerden çıkışlar sürüyor

Riskli varlıklardan çıkışlar kripto para piyasalarını da etkiliyor. Spot Bitcoin ETF'lerinden yıl başında onaylanmasından bu yana en uzun soluklu net çıkışlar yaşanıyor.

12 Bitcoin borsa yatırım fonundan 6 Eylül'e kadarki 8 günde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti.

ABD'de karışık gelen istihdam verisi ve Çin'de deflasyonist baskılar piyasalar üzerinde baskıya neden oldu. Belirsizlik, hisse senedi hareketlerine daha yakından bağlı hale gelen kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi.