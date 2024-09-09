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Bitcoin ETF'lerden çıkışlar sürüyor

Küresel piyasalardaki gerilim kripto para piyasalarını da etkiledi. Spot Bitcoin ETF'lerinden yıl başında onaylanmasından bu yana en uzun soluklu net çıkışlar yaşanıyor.

Bitcoin ETF'lerden çıkışlar sürüyor

Riskli varlıklardan çıkışlar piyasalarını da etkiliyor. Spot ETF'lerinden yıl başında onaylanmasından bu yana en uzun soluklu net çıkışlar yaşanıyor.

12 Bitcoin borsa yatırım fonundan 6 Eylül'e kadarki 8 günde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti.

ABD'de karışık gelen istihdam verisi ve Çin'de deflasyonist baskılar üzerinde baskıya neden oldu. Belirsizlik, hisse senedi hareketlerine daha yakından bağlı hale gelen kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi.

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