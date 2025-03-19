Bitcoin ETF’lerine ilgi yeniden arttı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler), üst üste üçüncü gün net giriş kaydederken, spot Ether ETF’lerindeki çıkış serisi devam etti. Son verilere göre, Bitcoin ETF’lerine olan yatırımcı ilgisi yeniden artış gösterirken, Ether ETF’leri negatif eğilimini sürdürüyor.



BİTCOİN ETF’LERİNE ÜÇ GÜNLÜK GİRİŞ: 209 MİLYON DOLAR



SoSoValue verilerine göre, ABD spot Bitcoin ETF’leri Salı günü toplam 209 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu, Şubat ayının başından bu yana en uzun pozitif giriş serisini işaret ediyor. Özellikle BlackRock’ın IBIT fonu, 218,12 milyon dolarlık net girişle yatırımcı ilgisinin en yoğun olduğu ETF olarak öne çıktı.



Buna karşın, Ark Invest ve 21Shares’in ortaklaşa yönettiği fon 9 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Diğer 10 Bitcoin ETF’sinde ise gün boyunca net giriş ya da çıkış bildirilmedi.



Bitcoin ETF’lerindeki bu toparlanma, beş hafta boyunca devam eden çıkış dalgasının ardından geldi. Söz konusu süreçte toplam 5,4 milyar dolarlık çıkış yaşanmıştı. Ancak hafta başında görülen 274,6 milyon dolarlık net giriş, 4 Şubat’tan bu yana en büyük tek günlük giriş olarak kaydedildi. Hafta genelinde Bitcoin ETF’leri şu ana kadar 483,7 milyon dolar yatırım çekti.



BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, bu artışı çeyrek sonu kurumsal portföy yeniden dengelenmesi ve Bitcoin’in fiyat istikrarına bağladı.



Salı günü 12 spot Bitcoin ETF’inde toplam 2,12 milyar dolarlık işlem hacmi oluştu. Böylece, ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerine yönelik kümülatif net girişler 35,79 milyar dolara ulaştı.



ETHER ETF’LERİNDE ÇIKIŞ SERİSİ 10. GÜNE ULAŞTI



Bitcoin ETF’lerindeki pozitif eğilime rağmen, spot Ether ETF’leri onuncu gün üst üste net çıkış kaydetti. Bu, fonların Temmuz 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en uzun çıkış serisi oldu.

BlackRock’ın ETHA fonu, 40,17 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.

Grayscale’in Mini Ethereum Trust’ı, 9,33 milyon dolarlık negatif akış bildirdi.

Fidelity’nin FETH ETF’si de 3,32 milyon dolarlık net çıkış gördü.