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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları düşmeye devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 10:22

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Temmuz ayında para kazanan kripto para yatırımcıları ağustosta aldıkları karı geri verdi. 

Kripto paralar eylül ayına girerken de düşüşü sürdürdü. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde1.8 gerileyerek 1.01 trilyon dolara düştü. 

Saat 10.20 itibariyle de yüzde 1.8 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 19 bin 937 dolara indi. Bitcoin böylece yeniden 20 bin doların altını gördü. 

Ethereum da değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 2.9 düşerek bin 544 dolara geriledi. 

Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 2 düşerek 32.6 cent olurken, DOGE ise yüzde 4.1 gerileyerek 6 cente indi. 

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