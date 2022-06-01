Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Haziran 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftanın ilk iki günü yükselişe geçmişti. Son 24 saatte bu durum Bitcoin hariç birçok kripto para birimi için tersine döndü.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 11.00 itibariyle piyasalar binde 6 geriledi ve 1.36 trilyon dolarda kaldı.

Bitcoin son 24 saatte binde 2 oranında değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 31 bin 516 dolar seviyelerinde geziniyor. Öte yandan BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 44.15'e çıktı.

Bitcoin'in dominansını artırması altcoinlerdeki değer kaybının süreceğine işaret ediyor.

Ethereum ise aynı süre zarfında yüzde 2.1 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı bin 933 dolara indi.

Ripple ve Dogecoin de düşüş gösterdi. XRP'nin fiyatı binde 9 düştü ve 41 centte kaldı.

Dogecoin ise yüzde 1.4 düştü. DOGE'un fiyatı 8 centin ortalarında geziniyor.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

