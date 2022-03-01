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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları hızla yükselişe geçti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 10:15

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Mart 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 6. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 6. gün

Rusya'ya karşı tutumun sertleşmesi ve Kiev - Moskova arasında müzakerelerin başlamasının ardından kripto para piyasaları hızla yükseldi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 11.7 yükselerek 2 trilyon dolara geldi. 

Saat 10.15 itibariyle 'deki yükseliş ise yüzde 14.4 oldu. Piyasa hakimiyetini de güçlendiren Bitcoin 43 bin 531 doları aştı. 

Ethereum'daki yükseliş BTC'nin altında kaldı. ETH'nin fiyatı yüzde 12 artarak 2 bin 926 dolara çıktı.

Ripple ise rakiplerine göre daha az yükseldi. XRP'nin fiyatı yüzde 7.2 artışla 77 centi geride bıraktı.

Dogecoin'deki yükseliş XRP ile benzer oranda oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 7.1 artarak 13 centi geçti.

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