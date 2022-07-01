Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Temmuz 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günlerdir düşen kripto para piyasaları zorlu geçen bir 24 saatin ardından sakinleşti.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar binde 3 düşerek 910 milyar dolar seviyelerini korudu

Saat 10.40 itibariyle Bitcoin binde 8 değer kazandı. BTC zorlu geçen 24 saat içerisinde 18 bin dolar seviyelerine kadar çekişmişti. Daha sonra yükselen Bitcoin şu anda 19 bin 575 dolardan işlem görüyor.

Ethereum de BTC'ye benzer bir grafik çizdi. Bin doların altına çekilen ETH yüzde 1.2 yükselmiş durumda. ETH bin 70 dolardan alıcı buluyor.

Ripple ve Dogecoin cephesinde de düşüş şimdilik sonlandı. XRP'nin fiyatı binde 2 yükseldi ve 31 cent seviyelerinde kaldı.

DOGE ise yüzde 2 yükselse de 6 centte kalmaya devam ediyor.

EL SALVADOR'DAN YENİ BTC YATIRIMI

El Salvador Bitcoin'deki gerilemeyi yeniden alım fırsayı olarak değerlendirdi.

Ülkenin genç lideri Nayib Bukele, El Salvador hazinesinin tanesi 19 bin dolardan 80 Bitcoin yatırımı daha yaptığını söyledi.

Böylece El Salvador'un kasasındaki BTC sayısı 2 bin 381'e yükseldi. Düşüşe rağmen yatırımlarını sürdüren El Salvador hükümetinin kaybı 50 milyon doları (yaklaşık yüzde 50) aşmış durumda.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

