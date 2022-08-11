Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 11 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Amerika Birleşik Devletleri dün enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon beklenenden düşük çıkınca kripto para piyasaları değerlendi.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 10.35 itibariyle piyasalar yüzde 7.4 yükselerek 1.21 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 7.3 yükseldi. BTC'nin fiyatı 24 bin 614 dolar seviyesine geldi.

Ethereum'daki yükseliş ise BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 12 artarak bin 892 dolar oldu.

Ripple ve Dogecoin de yükselişe geçti. XRP'nin fiyatı yüzde 5 artarak 38.2 cent olurken, DOGE ise yüzde 5.5 değer kazanarak 7.2 cente çıktı.

Son bir haftada değeri iki katına çıkan Celcius Network (CEL) ise 24 saatte en çok değer kazanan kripto para oldu. CEL'in fiyatı yüzde 32.8 arttı ve 2.39 dolara geldi.

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