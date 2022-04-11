Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 11 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Geçen hafta yüzde 10 değer kaybeden kripto para piyasaları haftasonunu sakin geçirmişti.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yeni haftaya düşüşle başladı.

Saat 08.55 itibariyle piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 1.7 geriledi ve 2.05 trilyon dolar oldu.

Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 42 bin 305 dolara inerken piyasa hakimiyeti ise 39.26'ya çıktı.

Ethereum'daki kayıp BTC'yi aştı. ETH'nin fiyatı yüzde 2 düşerek 3 bin 186 dolara geriledi.

Ripple ise rakiplerine oranla daha fazla değer kaybetti. XRP'nin fiyatı yüzde 3 düştü. Fiyatı 74 cente inen XRP 75 cent barajında tutunamamış oldu.

Dogecoin ise görece sakin bir son 24 saat geçirdi. DOGE'un fiyatı binde 2 düşüşle 14 cent seviyesinde kaldı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

