Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında günlerdir devam eden düşüş son 24 saatte hızlandı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar saat 12.00 itibariyle yüzde 14 geriledi ve 1.25 trilyon dolara düştü.

Bitcoin aynı sürede yüzde 10.4 düştü. BTC'nin fiyatı 27 bin 980 dolara gerilerken piyasa hakimiyeti yüzde 42.62'ye çıktı. BTC'nin dominansındaki bu yükseliş alt coinlerin daha fazla değer kaybı yaşadığını gösteriyor.

Ethereum'daki değer kaybı oransal olarak BTC'nin neredeyse iki katına yaklaştı. ETH'nin fiyatı yüzde 19.7 düşerek 1904 dolar oldu. Böylece Ethereum neredeyse 1 yıl sonra ilk defa 2 bin doların altına geriledi.

Ripple ve Dogecoin de serbest düşüş yaşayan kripto paralardan. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 27.1 geriledi ve 37 cente indi. DOGE ise yüzde 27.7 düşerek 7 cent seviyelerine geldi.

Gerilemenin en büyük kaybedeni ise Terra LUNA oldu. LUNA'nın düşüşüne dair detayları buradan takip edebilirsiniz.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

