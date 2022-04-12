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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto piyasalarda düşüş devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 09:24

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları düşüşünü sürdürüyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 4.6 değer kaybederek 1.95 trilyon dolara geriledi.

Saat 09.20 itibariyle yüzde 5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 40 bin 167 dolar olurken piyasa hakimiyeti üsie yüzde 39 seviyesine geldi. 

Ethereum da BTC'yle benzer oranda değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 4.9 düşerek 3 bin 25 dolara indi. 

Ripple cephesinde de düşüş görülüyor. XRP'nin fiyatı yüzde 4.1 düştü ve 71 cent oldu. 

Dogecoin de piyasalarla benzer bir grafik çizdi. DOGE'un fiyatı yüzde 5.1 düştü. DOGE yeniden 13 cente indi. 

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