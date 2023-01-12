Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Ocak 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yatırımcısını sevindirdi.



Coingecko'da yer alan bilgilere piyasalar saat 10.00 itibariyle yüzde 3.4 yükselerek 922 milyar doların üzerine çıktı. Kripto para piyasaları uzun süre sonra toplam piyasa hacmi bakımından 900 milyar dolar eşiğini aştı.



Bitcoin de hem yükseldi hem kritik bir seviyeyi geride bıraktı. BTC son 24 saatte yüzde 4.2 yükselerek 18 bin 151 dolara çıktı. Bitcoin 18 bin dolar eşiğini aşmış oldu.

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Ethereum cephesinde de yükseliş görüldü. ETH yüzde 5 yükselerek bin 400 dolar oldu. ETH uzun süre süre ilk kez bin 400 dolar seviyesini gördü.



Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 3.8 yükseldi ve 37.3 cente çıktı, DOGE ise yüzde 2.6 yükselişle 7.9 centten alıcı buluyor.

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