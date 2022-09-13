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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları haftaya yükselişle başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 09:55

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları geçen haftanın kazançlarını bu haftaya taşımayı başardı. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.1 yükseldi. Piyasaların toplam büyüklüğü 1.11 trilyon doları aştı. 

ise aynı sürede piyasaların üzerinde yükseldi. Saat 9.55 itibariyle yüzde 2.7 yükselerek 22 bin 413 doları geçti. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.52'ye çıktı. 

Ethereum tarafında ise gerileme görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 1.3 düşerek bin 714 dolara indi. 

Ripple ve Dogecoin de ufak yükselişler gösterdi. XRP'nin fiyatı binde 9 artarak 35.6 cente çıkarken, DOGE ise binde 6 yükselişle 6.3 cent oldu.

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