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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında günlerdir devam eden düşüş durdu. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 09:07

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları geçen haftadan beri kan kaybediyordu. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasaların yaşadığı düşüş şimdilik durdu. 

Saat 9.05 itibariyle son 24 saatte piyasalar yüzde 1.8 değer kazanarak 2 trilyon dolara yaklaştı.

ise rakiplerine oranla daha az değer kazandı. BTC'nin fiyatı sadece binde 2 oranında yükselerek 40 bin 212 dolar seviyesine geldi. 

Ethereum ise piyasalarla benzer oranda yükseldi. ETH yüzde 1.7 değer kazanarak 3 bin 68 dolara çıktı. 

Ripple ve Dogecoin de benzer performanslar gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.7 artışla 72 cente DOGE'un fiyatı ise yüzde 1.8 artışla 14 cente yükseldi. 

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