Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 13 Temmuz BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş trendi devam ediyor. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.4 düşerek 909 milyar dolara geriledi.

Saat 10.10 itibariyle Bitcoin yüzde 1.3 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 19 bin 496 dolara gerilerken piyasa hakimiyeti yüzde 40.93 oldu.

Ethereum ise yüzde 1.2 düştü. ETH'nin fiyatı bin 59 dolara geriledi.

Ripple ve Dogecoin de az oranlarda değer değişimi gösterdi.

XRP'nin fiyatı binde 7 yükselerek 31 cente çıktı. DOGE cephesinde yüzde yüzde 1.2 düşüş görüldü. DOGE'un fiyatı 6 cent seviyelerinde.

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